Взрывы раздались в Одессе
В Одессе около двух ночи 20 июля прозвучали звуки взрывов. Была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетной опасности, о которой сообщили Воздушные силы ВСУ.
Официальных сообщений о причинах взрывов нет, местные паблики сообщают о работе ПВО.
Позже, около 02:52, после предупреждения Воздушных сил ВСУ о запуске на область Ониксов, местные паблики снова сообщили о звуках взрывов в городе.
К слову, минувшей ночью Одесса пережила самую большую атаку за все время полномасштабного вторжения РФ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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