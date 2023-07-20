Взрывы раздались в Одессе

В Одессе около двух ночи 20 июля прозвучали звуки взрывов. Была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетной опасности, о которой сообщили Воздушные силы ВСУ.

Официальных сообщений о причинах взрывов нет, местные паблики сообщают о работе ПВО.

Позже, около 02:52, после предупреждения Воздушных сил ВСУ о запуске на область Ониксов, местные паблики снова сообщили о звуках взрывов в городе.

К слову, минувшей ночью Одесса пережила самую большую атаку за все время полномасштабного вторжения РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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