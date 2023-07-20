Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ випустила по Україні по 19 ракет та дронів: скільки боєприпасів вдалось знищити
Уночі 20 липня російські війська атакували Україну 19 крилатими ракетами та 19 дронами-камікадзе.
Цього разу під ударом росіян опинились порти, причали, житлові будинки й торговельні мережі в Одесі та Миколаєві.
Із 38 ворожих боєприпасів Повітряні сили спільно з підрозділами інших складових Сил оборони України знищили 18 повітряних цілей.
Фото: ОК Південь
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