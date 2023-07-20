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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ випустила по Україні по 19 ракет та дронів: скільки боєприпасів вдалось знищити

Дрон-камікадзе, Shahed

Уночі 20 липня російські війська атакували Україну 19 крилатими ракетами та 19 дронами-камікадзе.

Цього разу під ударом росіян опинились порти, причали, житлові будинки й торговельні мережі в Одесі та Миколаєві.

Із 38 ворожих боєприпасів Повітряні сили спільно з підрозділами інших складових Сил оборони України знищили 18 повітряних цілей.

Обстріл України 20 липня 2023

Фото: ОК Південь

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Зростання цін, засудження світу та збитки фермерів: чим загрожує призупинення зернової угоди з боку РФ

Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.

Оксана Лотоцька
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Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (19.07.2023)
РФ випустила по Україні по 19 ракет та дронів: скільки боєприпасів вдалось знищити
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