Появилось видео первых минут после удара по Спасо-Преображенскому собору в Одессе
В сети появилось первое видео после попадания российской ракеты в Спасо-Преображенский кафедральный собор Одессы.
На обнародованных кадрах видно, как в соборе бушует пожар, а присутствующие там люди пытаются вызвать спасателей.
Подходить к источнику возгорания не решаются, поскольку просто во время съемки слышно, как внутри здания падают конструкции.
Уже утром в УПЦ МП официально признали, что Спасо-Преображенский собор в Одессе разрушили российские оккупанты.
Там отметили, что российская ракета попала прямо в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей.
Значительно повреждены внутренние украшения и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.
Пожар спасатели оперативно ликвидировали, как только миновала опасность с воздуха.
Сейчас там продолжаются спасательные работы, работают коммунальные службы.
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Фото: УПЦ МП
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