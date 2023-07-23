Появилось видео первых минут после удара по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

В сети появилось первое видео после попадания российской ракеты в Спасо-Преображенский кафедральный собор Одессы.

На обнародованных кадрах видно, как в соборе бушует пожар, а присутствующие там люди пытаются вызвать спасателей.

Подходить к источнику возгорания не решаются, поскольку просто во время съемки слышно, как внутри здания падают конструкции.

Уже утром в УПЦ МП официально признали, что Спасо-Преображенский собор в Одессе разрушили российские оккупанты.

Там отметили, что российская ракета попала прямо в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей.

Значительно повреждены внутренние украшения и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.

Пожар спасатели оперативно ликвидировали, как только миновала опасность с воздуха.

Сейчас там продолжаются спасательные работы, работают коммунальные службы.

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Фото: УПЦ МП

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