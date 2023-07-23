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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

З’явилося відео перших хвилин після удару по Спасо-Преображенському собору в Одесі

З’явилося відео перших хвилин після удару по Спасо-Преображенському собору в Одесі

У мережі з’явилося перше відео після влучання російської ракети в Спасо-Преображенський кафедральний собор Одеси.

На оприлюднених кадрах видно, як у соборі вирує пожежа, а присутні там люди намагаються викликати рятувальників.

Підходити до джерела займання не наважуються, оскільки просто під час знімання чути, як всередині будівлі падають конструкції.

Уже вранці в УПЦ МП офіційно визнали, що Спасо-Преображенський собор в Одесі зруйнували російські окупанти.

Там зазначили, що російська ракета влучила просто в центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів.

Значно пошкоджено внутрішнє оздоблення й ікони, повністю знищені службові приміщення нижньої частини собору.

Пожежу рятувальники оперативно ліквідували, щойно минула небезпека із повітря.

Наразі там тривають рятувальні роботи, працюють комунальні служби.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: УПЦ МП

Одеса
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