З’явилося відео перших хвилин після удару по Спасо-Преображенському собору в Одесі
У мережі з’явилося перше відео після влучання російської ракети в Спасо-Преображенський кафедральний собор Одеси.
На оприлюднених кадрах видно, як у соборі вирує пожежа, а присутні там люди намагаються викликати рятувальників.
Підходити до джерела займання не наважуються, оскільки просто під час знімання чути, як всередині будівлі падають конструкції.
Уже вранці в УПЦ МП офіційно визнали, що Спасо-Преображенський собор в Одесі зруйнували російські окупанти.
Там зазначили, що російська ракета влучила просто в центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів.
Значно пошкоджено внутрішнє оздоблення й ікони, повністю знищені службові приміщення нижньої частини собору.
Пожежу рятувальники оперативно ліквідували, щойно минула небезпека із повітря.
Наразі там тривають рятувальні роботи, працюють комунальні служби.
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Фото: УПЦ МП
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