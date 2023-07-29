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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В окупованих Донецьку та Маріуполі прогриміли вибухи

В окупованих Донецьку та Маріуполі прогриміли вибухи
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованих містах Донецьк і Маріуполь, розташованих на території Донецької області, прогриміли потужні вибухи.

За даними Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами, у Донецьку після вибухів чути звуки нібито детонації боєприпасів, однак потрібно додаткове підтвердження цієї інформації.

Водночас після того, як звук вибуху почули в Маріупольському районі, у районі автостанції АС2-Маріуполь почав підніматися стовп диму з характерним смородом горіння. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що наразі всі подробиці та наслідки уточнюються.

Вибухи в Донецьку та Маріуполі 29 липня 2023 – що відомо про вибухи в Донецьку та Маріуполі

Повномасштабна війна в Україні триває вже 521-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Донецьк, Донецька область, Маріуполь
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