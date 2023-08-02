Обыски в военкоматах по всей Украине и “хлопок” в Севастополе: 525-й день войны
Группа БпЛА над Черным море, двигаются в бок Измаила — ВСУ
Группа иранских беспилотников Shahed, выпущенных Россией, движется над акваторией Черного моря в сторону юга Одесской области, Измаила.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
ВСУ предупредили об ударных БпЛА в Черкасской области
Угроза ударных беспилотников существует также и в Черкасской области, сообщили в Воздушных силах.
— Движутся с северо-восточного направления, — добавили военные.
На Киевщине угроза применения дронов — ВС ВСУ
В Киевской области существует угроза применения дронов, выпущенных Россией, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Параллельно с этим на Киевщине объявлена воздушная тревога.
Группа дронов РФ вошла в небо над Сумской областью — Воздушные силы
Группа ударных БПЛА пересекла воздушное пространство в Сумской области.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Отмечается, что сейчас дроны врага движутся на Запад. Впрочем направление может меняться.
Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
На Черниговщине есть угроза применения дронов РФ — ВСУ
В Черниговской области существует угроза применения ударных БПЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.