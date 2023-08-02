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Илья Нежигай, редактор ленты

Обыски в военкоматах по всей Украине и “хлопок” в Севастополе: 525-й день войны

Обыски в военкоматах по всей Украине и “хлопок” в Севастополе: 525-й день войны
2 августа, 1:02

Группа БпЛА над Черным море, двигаются в бок Измаила — ВСУ

Группа иранских беспилотников Shahed, выпущенных Россией, движется над акваторией Черного моря в сторону юга Одесской области, Измаила.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

2 августа, 1:01

ВСУ предупредили об ударных БпЛА в Черкасской области

Угроза ударных беспилотников существует также и в Черкасской области, сообщили в Воздушных силах.

— Движутся с северо-восточного направления, — добавили военные.

2 августа, 0:34

На Киевщине угроза применения дронов — ВС ВСУ

В Киевской области существует угроза применения дронов, выпущенных Россией, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Параллельно с этим на Киевщине объявлена воздушная тревога.

2 августа, 0:29

Группа дронов РФ вошла в небо над Сумской областью — Воздушные силы

Группа ударных БПЛА пересекла воздушное пространство в Сумской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что сейчас дроны врага движутся на Запад. Впрочем направление может меняться.

Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

2 августа, 0:27

На Черниговщине есть угроза применения дронов РФ — ВСУ

В Черниговской области существует угроза применения ударных БПЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Война в Украине
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