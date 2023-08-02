ППО вночі знищила 23 Шахеди – Повітряні сили ЗСУ
Уночі 2 серпня Повітряні сили ЗСУ спільно з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 23 ударні безпілотники Shahed-136/131.
Більшість Шахедів, які росіяни випустили з російських Курська, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в Криму, було знищено на Київщині та Одещині.
– На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області, – зазначили в Повітряних силах ЗСУ.
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