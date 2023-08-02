ППО вночі знищила 23 Шахеди – Повітряні сили ЗСУ

Уночі 2 серпня Повітряні сили ЗСУ спільно з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 23 ударні безпілотники Shahed-136/131.

Більшість Шахедів, які росіяни випустили з російських Курська, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в Криму, було знищено на Київщині та Одещині.

– На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області, – зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

На нічний обстріл України вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголошує: коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори, це становить загрозу всім на всіх континентах.

Росію можна й треба зупинити, якщо світ реагуватиме, переконаний очільник України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 525-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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