РФ пытается нанести удары по Краматорскому району: воздушная тревога в Донецкой области

Краматорский район Донецкой области находится под обстрелом российских войск. Сейчас в регионе объявлен сигнал воздушной тревоги.

Пока неизвестно, это была успешная работа сил противовоздушной обороны Украины или взрывы прогремели по другим причинам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 531-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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