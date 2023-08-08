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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ пытается нанести удары по Краматорскому району: воздушная тревога в Донецкой области

Х-555
Фото: Факти ICTV

Краматорский район Донецкой области находится под обстрелом российских войск. Сейчас в регионе объявлен сигнал воздушной тревоги.

Пока неизвестно, это была успешная работа сил противовоздушной обороны Украины или взрывы прогремели по другим причинам.

Взрывы в Краматорском районе Донецкой области 8 апреля 2023 — что известно о взрывах

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 531-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Донецкая область, Краматорск
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