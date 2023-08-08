Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
РФ пытается нанести удары по Краматорскому району: воздушная тревога в Донецкой области
Краматорский район Донецкой области находится под обстрелом российских войск. Сейчас в регионе объявлен сигнал воздушной тревоги.
Пока неизвестно, это была успешная работа сил противовоздушной обороны Украины или взрывы прогремели по другим причинам.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 531-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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