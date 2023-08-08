В Запорожье раздаются взрывы: предварительно, пуски ракет С-300

В Запорожье прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги. По предварительной информации, российские войска запускают ракеты С-300 по городу.

В военной администрации предупредили об угрозе использования баллистического вооружения, в частности, для Запорожской области и города Запорожье.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 531-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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