В Запорожье раздаются взрывы: предварительно, пуски ракет С-300
В Запорожье прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги. По предварительной информации, российские войска запускают ракеты С-300 по городу.
В военной администрации предупредили об угрозе использования баллистического вооружения, в частности, для Запорожской области и города Запорожье.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 531-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Радиотехнические войска Воздушных сил являются глазами для зенитно-ракетных войск и авиации, и дают свои указания по выявлению воздушных целей. Они первыми обнаруживают самолеты, ракеты и БпЛА врага.Анастасия Кожушко