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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ намагається завдати ударів по Краматорському району: повітряна тривога в Донецькій області

Х-555
Фото: Факти ICTV

Краматорський район Донецької області перебуває під обстрілом російських військ. Наразі у регіоні оголошено сигнал повітряної тривоги.

Поки невідомо, це була успішна робота сил протиповітряної оборони України чи вибухи пролунали через інші причини.

Вибухи в Краматорському районі Донецької області 8 квітня 2023 – що відомо про вибухи

Повномасштабна війна в Україні триває вже 531-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Донецька область, Краматорськ
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Анастасія Кожушко
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