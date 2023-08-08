РФ намагається завдати ударів по Краматорському району: повітряна тривога в Донецькій області

Краматорський район Донецької області перебуває під обстрілом російських військ. Наразі у регіоні оголошено сигнал повітряної тривоги.

Поки невідомо, це була успішна робота сил протиповітряної оборони України чи вибухи пролунали через інші причини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 531-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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