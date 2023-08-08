Потребує перевіркиЮлія Захарченко, редакторка стрічки
РФ намагається завдати ударів по Краматорському району: повітряна тривога в Донецькій області
Краматорський район Донецької області перебуває під обстрілом російських військ. Наразі у регіоні оголошено сигнал повітряної тривоги.
Поки невідомо, це була успішна робота сил протиповітряної оборони України чи вибухи пролунали через інші причини.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 531-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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