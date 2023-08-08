У Запоріжжі лунають вибухи: попередньо, пуски ракет С-300

У Запоріжжі прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги. За попередньою інформацією, російські війська запускають ракети С-300 по місту.

У військовій адміністрації попередили про загрозу використання балістичного озброєння, зокрема, для Запорізької області та міста Запоріжжя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 531-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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