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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Запоріжжі лунають вибухи: попередньо, пуски ракет С-300

У Запоріжжі лунають вибухи: попередньо, пуски ракет С-300
Фото: Факти ICTV

У Запоріжжі прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги. За попередньою інформацією, російські війська запускають ракети С-300 по місту.

У військовій адміністрації попередили про загрозу використання балістичного озброєння, зокрема, для Запорізької області та міста Запоріжжя.

Вибухи в Запоріжжі 8 квітня 2023 – що відомо про вибухи в Запоріжжі

Повномасштабна війна в Україні триває вже 531-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя, Запорізька область
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