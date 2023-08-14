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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Одессе прогремели взрывы: вспыхнули пожары, взрывной волной выбиты окна

В Одессе прогремели взрывы: вспыхнули пожары, взрывной волной выбиты окна
Фото: Факти ICTV

В Одессе раздались звуки взрывов после объявления сигнала воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупреждают о движении дронов-камикадзе Shahed и ракет в направлении города.

По результатам вражеской атаки, в Одессе от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В зданиях взрывной волной выбиты окна, сообщает Одесская ОВА.

В областной военной администрации отмечают, что враг продолжает атаковать.

В ОК Юг призывают жителей Одесской области находиться в укрытиях и не освещать работу сил противовоздушной обороны.

Взрывы в Одессе 14 августа 2023 — что известно о взрывах в Одессе

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 537-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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В Одессе прогремели взрывы: вспыхнули пожары, взрывной волной выбиты окна

Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Одесса, Одесская область
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Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

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