В Одессе прогремели взрывы: вспыхнули пожары, взрывной волной выбиты окна
В Одессе раздались звуки взрывов после объявления сигнала воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупреждают о движении дронов-камикадзе Shahed и ракет в направлении города.
По результатам вражеской атаки, в Одессе от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В зданиях взрывной волной выбиты окна, сообщает Одесская ОВА.
В областной военной администрации отмечают, что враг продолжает атаковать.
В ОК Юг призывают жителей Одесской области находиться в укрытиях и не освещать работу сил противовоздушной обороны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 537-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова