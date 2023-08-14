В Одессе прогремели взрывы: вспыхнули пожары, взрывной волной выбиты окна

В Одессе раздались звуки взрывов после объявления сигнала воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупреждают о движении дронов-камикадзе Shahed и ракет в направлении города.

По результатам вражеской атаки, в Одессе от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В зданиях взрывной волной выбиты окна, сообщает Одесская ОВА.

В областной военной администрации отмечают, что враг продолжает атаковать.

В ОК Юг призывают жителей Одесской области находиться в укрытиях и не освещать работу сил противовоздушной обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 537-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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