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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Одесі прогриміли вибухи: Повітряні сили попередили про загрозу дронів і ракет

В Одесі прогриміли вибухи: Повітряні сили попередили про загрозу дронів і ракет
Фото: Факти ICTV

В Одесі пролунали звуки вибухів після оголошення сигналу повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух дронів-камікадзе Shahed та ракет у напрямку міста.

За інформацією Оперативного командування Південь, попередньо, відомо про чотири групи ударних безпілотників: три – в напрямку Одеси, один – в напрямку Південного.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що група ракет рухається в напрямку Одеси.

В ОК Південь закликають жителів Одеської області перебувати в укриттях та не висвітлювати роботу сил протиповітряної оборони.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 537-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Одеса, Одеська область
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