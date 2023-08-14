В Одесі прогриміли вибухи: Повітряні сили попередили про загрозу дронів і ракет

В Одесі пролунали звуки вибухів після оголошення сигналу повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух дронів-камікадзе Shahed та ракет у напрямку міста.

За інформацією Оперативного командування Південь, попередньо, відомо про чотири групи ударних безпілотників: три – в напрямку Одеси, один – в напрямку Південного.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що група ракет рухається в напрямку Одеси.

В ОК Південь закликають жителів Одеської області перебувати в укриттях та не висвітлювати роботу сил протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 537-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.