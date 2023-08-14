В Одесі прогриміли вибухи: Повітряні сили попередили про загрозу дронів і ракет
В Одесі пролунали звуки вибухів після оголошення сигналу повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух дронів-камікадзе Shahed та ракет у напрямку міста.
За інформацією Оперативного командування Південь, попередньо, відомо про чотири групи ударних безпілотників: три – в напрямку Одеси, один – в напрямку Південного.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що група ракет рухається в напрямку Одеси.
В ОК Південь закликають жителів Одеської області перебувати в укриттях та не висвітлювати роботу сил протиповітряної оборони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 537-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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