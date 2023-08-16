В Краматорске слышны звуки взрывов во время воздушной тревоги

Во вторник вечером, 15 августа, в городе Краматорск (Донецкая область) раздались взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые паблики и Общественное со ссылкой на своих корреспондентов.

В Донецкой, Запорожской и Луганской областях сейчас объявлена воздушная тревога.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские войска совершили пуски беспилотников типа Shahed (Шахед) из Приморско-Ахтарска.

Вечером 14 августа войска РФ также атаковали Краматорск. Тогда оккупанты применили зенитно-ракетный комплекс С-300. Снаряды попали в складские помещения, где хранились продукты питания.

Тогда под завалами оказались двое грузчиков, тело одного из них впоследствии деблокировали спасатели.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 538-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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