В Краматорске слышны звуки взрывов во время воздушной тревоги
Во вторник вечером, 15 августа, в городе Краматорск (Донецкая область) раздались взрывы.
Об этом сообщают мониторинговые паблики и Общественное со ссылкой на своих корреспондентов.
В Донецкой, Запорожской и Луганской областях сейчас объявлена воздушная тревога.
Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские войска совершили пуски беспилотников типа Shahed (Шахед) из Приморско-Ахтарска.
Вечером 14 августа войска РФ также атаковали Краматорск. Тогда оккупанты применили зенитно-ракетный комплекс С-300. Снаряды попали в складские помещения, где хранились продукты питания.
Тогда под завалами оказались двое грузчиков, тело одного из них впоследствии деблокировали спасатели.
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Российская армия уничтожила осенью и зимой половину украинской энергетической инфраструктуры. Это и сети, и объекты генерации разных типов. Украина потеряла почти половину энергетических объектов – это и из-за обстрелов, и из-за оккупации. Минус 78% мощностей ТЭС, 12% ГЭС, более 20% солнечной и ветровой генерации и 44 атомной.Ольга Читайло