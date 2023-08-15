Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
На Крымском мосту “бавовна”: движение автомобилей перекрыли
Рубль летит в пропасть: в ночь на 12 августа валюта РФ достигла отметки 100 за доллар
Ночью враг трижды атаковал Одесскую область дронами и Калибрами. Есть раненые от падения обломков ракет
Общество Live
Live
Юлия Захарченко, редактор ленты

Уничтоженный вертолет Ка-52, контрнаступление на Юге и Востоке: 538-й день войны

Ключевые события
00:31
Спецназовцы уничтожили катер с оккупантами с помощью дрона
00:25
Курс доллара в РФ пересек психологическую отметку
00:06
На Буковине уклонист пытался попасть в Румынию
Уничтоженный вертолет Ка-52, контрнаступление на Юге и Востоке: 538-й день войны
15 августа, 1:15

В мониторинговых пабликах сообщают о взлете вражеской авиации

С аэродрома Энгельс Саратовской области взлетели 14 вражеских самолетов. Среди них Ту-95 и Ту-160.

Тем временем в Тelegram-каналах сообщают о взрывах в Херсоне.

15 августа, 1:09

В России во время учений разбился тренировочный самолет L-39: один член экипажа погиб

В Краснодарском крае России разбился военный учебно-тренировочный самолет L-39.

Как сообщают в Минобороны РФ, самолет потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета, когда заходил на посадку.

Один из членов экипажа погиб. Разрушений и пострадавших на земле нет. Причина аварии устанавливается.

15 августа, 1:07

В Белом доме уверены, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины – CNN

Белый дом оптимистично настроен относительно двухпартийного принятия Конгрессом дополнительной помощи Украине, даже несмотря на то, что республиканцы в Палате представителей высказались против выделения дополнительных средств для Украины.

Как сообщают CNN, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Байдена благодарна за двухпартийную поддержку Украины, добавив, что президент “уверен, что эта поддержка будет продолжаться, поскольку мы работаем вместе, чтобы убедиться, что украинский народ имеет все необходимое, чтобы продолжать отважно бороться за свою свободу”.

В письме к Конгрессу в четверг администрация Байдена запросила более $24 млрд дополнительного финансирования, в том числе более $13 млрд долларов на помощь в сфере безопасности и $7,3 млрд на экономическую и гуманитарную помощь Украине.

— Директор Административно-бюджетного управления Шаланда Янг и члены команды президента по вопросам законодательства провели многочисленные, многочисленные разговоры, многочисленные звонки с законодателями на местах, с обеими сторонами, чтобы точно объяснить необходимость и суть … и подчеркнуть чрезвычайный характер этого запроса, — сообщила Жан-Пьер.

15 августа, 0:31

Спецназовцы уничтожили катер с оккупантами с помощью дрона

Мультироторный беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, который передает видео в реальном времени на устройство пилота (или же FPV-дрон), воинов Сил специальных операций ВСУ уничтожил катер с российскими оккупантами.

Соответствующее видео обнародовано на странице ССО Вооруженных сил Украины со ссылкой на операторов 73 морского центра специального назначения.

15 августа, 0:25

Курс доллара в РФ пересек психологическую отметку

Курс доллара в России превысил 100 рублей, а евро — более 110 руб. Центральный банк РФ во вторник 15 августа соберется на экстренное заседание.

Как пишут журналисты BBC, рубль падает несколько месяцев подряд. В понедельник он обновил очередную “психологическую отметку”: днем доллар стоил дороже 101 руб., а евро — более 111 руб.

15 августа, 0:06

На Буковине уклонист пытался попасть в Румынию

На Буковине мужчина, который хотел незаконно пересечь границу, сутки бродил по лесу, после чего сам позвонил спасателям и попросил о медицинской помощи.

Как сообщили в Госпогранслужбе, мужчина пытался незаконно попасть в Румынию, но не рассчитал свои силы и заблудился.

Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 13.08.2023
Карта бойових дій 13 серпня 2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Помощь от Красного Креста для ВПЛ: можно ли еще получить
гроші держвиплати
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати
Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения
Уничтоженный вертолет Ка-52, контрнаступление на Юге и Востоке: 538-й день войны
Видео
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону

Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (15.08.2023)
Уничтоженный вертолет Ка-52, контрнаступление на Юге и Востоке: 538-й день войны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (14.08.2023)
Уничтоженный вертолет Ка-52, контрнаступление на Юге и Востоке: 538-й день войны
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (14.08.2023)
Уничтоженный вертолет Ка-52, контрнаступление на Юге и Востоке: 538-й день войны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (14.08.2023)
Уничтоженный вертолет Ка-52, контрнаступление на Юге и Востоке: 538-й день войны
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь