Уничтоженный вертолет Ка-52, контрнаступление на Юге и Востоке: 538-й день войны

15 августа, 1:07

В Белом доме уверены, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины – CNN

Белый дом оптимистично настроен относительно двухпартийного принятия Конгрессом дополнительной помощи Украине, даже несмотря на то, что республиканцы в Палате представителей высказались против выделения дополнительных средств для Украины.

Как сообщают CNN, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Байдена благодарна за двухпартийную поддержку Украины, добавив, что президент “уверен, что эта поддержка будет продолжаться, поскольку мы работаем вместе, чтобы убедиться, что украинский народ имеет все необходимое, чтобы продолжать отважно бороться за свою свободу”.

В письме к Конгрессу в четверг администрация Байдена запросила более $24 млрд дополнительного финансирования, в том числе более $13 млрд долларов на помощь в сфере безопасности и $7,3 млрд на экономическую и гуманитарную помощь Украине.