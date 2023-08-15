Уничтоженный вертолет Ка-52, контрнаступление на Юге и Востоке: 538-й день войны
В мониторинговых пабликах сообщают о взлете вражеской авиации
С аэродрома Энгельс Саратовской области взлетели 14 вражеских самолетов. Среди них Ту-95 и Ту-160.
Тем временем в Тelegram-каналах сообщают о взрывах в Херсоне.
В России во время учений разбился тренировочный самолет L-39: один член экипажа погиб
В Краснодарском крае России разбился военный учебно-тренировочный самолет L-39.
Как сообщают в Минобороны РФ, самолет потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета, когда заходил на посадку.
Один из членов экипажа погиб. Разрушений и пострадавших на земле нет. Причина аварии устанавливается.
В Белом доме уверены, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины – CNN
Белый дом оптимистично настроен относительно двухпартийного принятия Конгрессом дополнительной помощи Украине, даже несмотря на то, что республиканцы в Палате представителей высказались против выделения дополнительных средств для Украины.
Как сообщают CNN, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Байдена благодарна за двухпартийную поддержку Украины, добавив, что президент “уверен, что эта поддержка будет продолжаться, поскольку мы работаем вместе, чтобы убедиться, что украинский народ имеет все необходимое, чтобы продолжать отважно бороться за свою свободу”.
В письме к Конгрессу в четверг администрация Байдена запросила более $24 млрд дополнительного финансирования, в том числе более $13 млрд долларов на помощь в сфере безопасности и $7,3 млрд на экономическую и гуманитарную помощь Украине.
— Директор Административно-бюджетного управления Шаланда Янг и члены команды президента по вопросам законодательства провели многочисленные, многочисленные разговоры, многочисленные звонки с законодателями на местах, с обеими сторонами, чтобы точно объяснить необходимость и суть … и подчеркнуть чрезвычайный характер этого запроса, — сообщила Жан-Пьер.
Спецназовцы уничтожили катер с оккупантами с помощью дрона
Мультироторный беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, который передает видео в реальном времени на устройство пилота (или же FPV-дрон), воинов Сил специальных операций ВСУ уничтожил катер с российскими оккупантами.
Соответствующее видео обнародовано на странице ССО Вооруженных сил Украины со ссылкой на операторов 73 морского центра специального назначения.
Курс доллара в РФ пересек психологическую отметку
Курс доллара в России превысил 100 рублей, а евро — более 110 руб. Центральный банк РФ во вторник 15 августа соберется на экстренное заседание.
Как пишут журналисты BBC, рубль падает несколько месяцев подряд. В понедельник он обновил очередную “психологическую отметку”: днем доллар стоил дороже 101 руб., а евро — более 111 руб.
На Буковине уклонист пытался попасть в Румынию
На Буковине мужчина, который хотел незаконно пересечь границу, сутки бродил по лесу, после чего сам позвонил спасателям и попросил о медицинской помощи.
Как сообщили в Госпогранслужбе, мужчина пытался незаконно попасть в Румынию, но не рассчитал свои силы и заблудился.
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова