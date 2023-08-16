У Краматорську чутно звуки вибухів під час повітряної тривоги
У вівторок ввечері, 15 серпня, в місті Краматорськ (Донецька область) пролунали вибухи.
Про це повідомляють моніторингові пабліки та Суспільне з посиланням на своїх кореспондентів.
Наразі у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях наразі оголошено повітряну тривогу.
Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські війська здійснили пуски безпілотників типу Shahed (Шахед) із Приморсько-Ахтарська.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 538-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Російська армія знищила восени і взимку половину української енергетичної інфраструктури. Це і мережі, і об‘єкти генерації різних типів. Україна втратила майже половину енергетичних об’єктів – це і через обстріли, і через окупацію. Мінус 78% потужностей ТЕС, 12% ГЕС, понад 20% сонячної та вітрової генерації та 44 атомної.Ольга Читайло