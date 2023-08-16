У Краматорську чутно звуки вибухів під час повітряної тривоги

У вівторок ввечері, 15 серпня, в місті Краматорськ (Донецька область) пролунали вибухи.

Про це повідомляють моніторингові пабліки та Суспільне з посиланням на своїх кореспондентів.

Наразі у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях наразі оголошено повітряну тривогу.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські війська здійснили пуски безпілотників типу Shahed (Шахед) із Приморсько-Ахтарська.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 538-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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