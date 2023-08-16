Житель Киевщины изнасиловал 4-летнего ребенка, дело передали в суд

Жителя Киевской области будут судить за изнасилование 4-летнего ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Расследованием установлено, что мать ребенка временно оставила подруге дочь, чтобы посетить врача.

В квартире на то время в состоянии алкогольного опьянения находился знакомый женщины. Оставшись в комнате наедине с ребенком, он изнасиловал его.

Ювенальные прокуроры Броварской окружной прокуратуры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего мужчины по факту изнасилования малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Приговор суда обвиняемый будет ожидать под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Недавно стало известно, что в Хмельницкой области 67-летний мужчина получил 15 лет за решеткой за то, что неоднократно насиловал свою маленькую внучку.

Фото: Киевская областная прокуратура

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