Житель Киевщины изнасиловал 4-летнего ребенка, дело передали в суд
Жителя Киевской области будут судить за изнасилование 4-летнего ребенка.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
Расследованием установлено, что мать ребенка временно оставила подруге дочь, чтобы посетить врача.
В квартире на то время в состоянии алкогольного опьянения находился знакомый женщины. Оставшись в комнате наедине с ребенком, он изнасиловал его.
Ювенальные прокуроры Броварской окружной прокуратуры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего мужчины по факту изнасилования малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).
Приговор суда обвиняемый будет ожидать под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Недавно стало известно, что в Хмельницкой области 67-летний мужчина получил 15 лет за решеткой за то, что неоднократно насиловал свою маленькую внучку.
Фото: Киевская областная прокуратура
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко