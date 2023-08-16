Житель Київщини зґвалтував 4-річну дитину, справу передали до суду

Жителя Київщини судитимуть за зґвалтування 4-річної дитини.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

Розслідування встановило, що мати дитини тимчасово залишила подрузі доньку, щоб відвідати лікаря.

У квартирі на той час у стані алкогольного сп’яніння перебував знайомий жінки. Залишившись у кімнаті наодинці з дитиною, він зґвалтував її.

Ювенальні прокурори Броварської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт щодо 47-річного чоловіка за фактом зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нещодавно стало відомо, що на Хмельниччині 67-річний чоловік отримав 15 років за ґратами за те, що неодноразово ґвалтував свою маленьку онуку.

Фото: Київська обласна прокуратура

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