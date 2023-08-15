Изнасиловал и еще живую в мешке сбросил с обрыва: в Чехии украинец едва не убил 15-летнюю девушку

В Чехии 18-летний украинец изнасиловал и пытался убить 15-летнюю девушку. Он был задержан и отправлен под стражу.

Трагедия произошла в минувшую среду в чешском городе Пльзень. Согласно установленным на данный момент фактам, парень заманил девушку на прогулку возле реки.

— Поскольку девушка была знакома с мужчиной некоторое время, она согласилась. Через некоторое время мужчина изменил направление и неожиданно пошел в ближайший лес, — пояснила пресс-секретарь полиции Михаэла Райндлова.

После чего молодой человек связал девушке руки, заклеил ей рот клейкой лентой и изнасиловал. Он нанес ей резаные раны и угрожал убийством.

— Затем он завернул девушку в мешок, сбросил ее с обрыва в лес и скрылся с места преступления. Девушке, которая симулировала смерть, что, вероятно, спасло ей жизнь, удалось убежать с места происшествия и вызвать скорую помощь. Она немедленно сообщила нам об этом случае, — добавила Райндлова.

Такой поступок подозреваемого спровоцировал волну ненависти к беженцам из Украины. Некоторые жители якобы даже попытаться организовать акцию протеста. Полиции удалось предотвратить это.

Президент Чехии Петр Павел отреагировал на скандальный инцидент в Пльзене.

— Нагнетание негативных эмоций до неуправляемого уровня приводит лишь к тому, что мы становимся тем, против чего выступаем. Я высоко ценю позицию наших граждан, которые пока объединены в своем стремлении продвигать справедливость, правду и солидарность, — написал он в Twitter.

Отметим, что парень живет в стране уже достаточно давно и не является беженцем, который выехал из Украины из-за полномасштабной войны.

Источник: denik.cz.

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