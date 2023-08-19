Над Житомирской областью сбили Shahed: обломки дрона повредили объект инфраструктуры

Ночью 19 августа вражеский дрон-камикадзе Shahed атаковал объект инфраструктуры в Житомирской области.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, из-за падения обломков сбитого ударного беспилотника возник пожар, который бойцы ГСЧС ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет. Информация о масштабе повреждений уточняется.

Ранее Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ночью 19 августа россияне с севера атаковали Украину ударными дронами Shahed-136/131. 17 беспилотников рашисты запустили из района Курска.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 542-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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