Над Житомирской областью сбили Shahed: обломки дрона повредили объект инфраструктуры
Ночью 19 августа вражеский дрон-камикадзе Shahed атаковал объект инфраструктуры в Житомирской области.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
По его словам, из-за падения обломков сбитого ударного беспилотника возник пожар, который бойцы ГСЧС ликвидировали.
Жертв и пострадавших нет. Информация о масштабе повреждений уточняется.
Ранее Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ночью 19 августа россияне с севера атаковали Украину ударными дронами Shahed-136/131. 17 беспилотников рашисты запустили из района Курска.
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