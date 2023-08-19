За прошедшие сутки и ночью Силы обороны Украины сбили 22 вражеских дрона
Ночью 19 августа россияне атаковали области Украины ударными дронами Shahed-136/131. 17 беспилотников рашисты запустили из района Курска.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
В северных и центральных, а также и западных областях работала противовоздушная оборона.
Силы обороны уничтожили 15 вражеских беспилотников Shahed-136/131.
18 августа подразделениям противовоздушной обороны удалось уничтожить шесть дронов оперативно-тактического уровня различных типов и один ударный типа Ланцет.
Авиация Воздушных сил за минувшие сутки нанесла более 10 групповых ударов по объектам, районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 542-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов