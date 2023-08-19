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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

За прошедшие сутки и ночью Силы обороны Украины сбили 22 вражеских дрона

За прошедшие сутки и ночью Силы обороны Украины сбили 22 вражеских дрона
Фото: Факти ICTV

Ночью 19 августа россияне атаковали области Украины ударными дронами Shahed-136/131. 17 беспилотников рашисты запустили из района Курска.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

В северных и центральных, а также и западных областях работала противовоздушная оборона.

Силы обороны уничтожили 15 вражеских беспилотников Shahed-136/131.

18 августа подразделениям противовоздушной обороны удалось уничтожить шесть дронов оперативно-тактического уровня различных типов и один ударный типа Ланцет.

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Авиация Воздушных сил за минувшие сутки нанесла более 10 групповых ударов по объектам, районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 542-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Безпілотники, Дрони, Повітряні сили України
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