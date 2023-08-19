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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Над Житомирщиною збили Shahed: уламки дрона пошкодили об’єкт інфраструктури

Над Житомирщиною збили Shahed: уламки дрона пошкодили об’єкт інфраструктури
Фото: Факти ICTV

Вночі 19 серпня ворожий дрон-камікадзе Shahed атакував об’єкт інфраструктури на Житомирщині.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, через падіння уламків збитого ударного безпілотника виникла пожежа, яку бійці ДСНС ліквідували.

Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.

Раніше Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що вночі 19 серпня росіяни з півночі атакували Україну ударними дронами Shahed-136/131. 17 безпілотників рашисти запустили з району Курська.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 542-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Житомирська область
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