Лилия Стрилец, главный редактор
Звуки взрывов в Кривом Роге на Днепропетровщине – что известно
В Кривом Роге сообщают о звуках взрывов. Воздушные силы ВСУ отмечают, что взрывы в Днепропетровской области – это работа ПВО.
Перед этим ПС ВСУ сообщали о запусках вражеских Калибров из Черного моря.
Еще через полчаса, около половины шестого утра, местные паблики также сообщили о взрывах в городе.
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Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 551-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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