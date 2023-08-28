Звуки взрывов в Кривом Роге на Днепропетровщине – что известно

В Кривом Роге сообщают о звуках взрывов. Воздушные силы ВСУ отмечают, что взрывы в Днепропетровской области – это работа ПВО.

Перед этим ПС ВСУ сообщали о запусках вражеских Калибров из Черного моря.

Еще через полчаса, около половины шестого утра, местные паблики также сообщили о взрывах в городе.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 551-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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