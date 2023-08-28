Лілія Стрілець, головна редакторка
Звуки вибухів у Кривому Розі на Дніпропетровщині – що відомо
У Кривому Розі повідомляють про звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ зазначають, що вибухи у Дніпропетровській області – це робота ППО.
Перед цим ПС ЗСУ повідомляли про запуски ворожих Калібрів з Чорного моря.
Ще за півгодини, близько пів на шосту ранку, місцеві пабліки також повідомили про вибухи у місті.
Читайте такожППО відбиває ракетну атаку на Дніпропетровщині, масштабна тривога вночі: 551-й день війни
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 551-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео