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Лілія Стрілець, головна редакторка

Звуки вибухів у Кривому Розі на Дніпропетровщині – що відомо

Звуки вибухів у Кривому Розі на Дніпропетровщині – що відомо

У Кривому Розі повідомляють про звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ зазначають, що вибухи у Дніпропетровській області – це робота ППО.

Перед цим ПС ЗСУ повідомляли про запуски ворожих Калібрів з Чорного моря.

Ще за півгодини, близько пів на шосту ранку, місцеві пабліки також повідомили про вибухи у місті.

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Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 551-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Кривий Ріг, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії
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