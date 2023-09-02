В Запорожье во время тревоги прогремел взрыв
В полдень 2 сентября в Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Кстати, за полчаса до взрыва в Запорожье Воздушные силы ВСУ зафиксировали активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Жителей областей, где по этой причине объявили воздушную тревогу, призвали отправляться в укрытия из-за вероятности применения Россией авиационного вооружения.
Напомним, что около двух ночи 2 сентября в Запорожском районе уже раздавались взрывы.
Тогда, по словам руководителя областной военной администрации Юрия Малашко, область находилась под угрозой применения врагом баллистического вооружения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 556-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ
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