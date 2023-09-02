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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Запорожье во время тревоги прогремел взрыв

Вибух
Фото: Факти ICTV

В полдень 2 сентября в Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Кстати, за полчаса до взрыва в Запорожье Воздушные силы ВСУ зафиксировали активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Жителей областей, где по этой причине объявили воздушную тревогу, призвали отправляться в укрытия из-за вероятности применения Россией авиационного вооружения.

Напомним, что около двух ночи 2 сентября в Запорожском районе уже раздавались взрывы.

Тогда, по словам руководителя областной военной администрации Юрия Малашко, область находилась под угрозой применения врагом баллистического вооружения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 556-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Воздушные силы ВСУ

Война в Украине, Взрыв, Запорожье, Запорожская область, Російська агресія, РФ
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