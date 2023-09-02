У Запоріжжі під час тривоги прогримів вибух
Опівдні 2 вересня в Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
До речі, за пів години до вибуху в Запоріжжі Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Жителів областей, де з цієї причини оголосили повітряну тривогу, закликали прямувати до укриттів через імовірність застосування Росією авіаційного озброєння.
Нагадаємо, що близько другої ночі 2 вересня в Запорізькому районі вже лунали вибухи.
Тоді, за словами керівника обласної військової адміністрації Юрія Малашка, область перебувала під загрозою застосування ворогом балістичного озброєння.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
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