Сообщали об угрозе баллистики: ночью в Запорожском районе раздавались взрывы
Ночью 2 сентября в Запорожском районе прогремели взрывы.
Руководитель областной военной администрации Юрий Малашко как раз предупреждал жителей региона, что враг может применить баллистическое вооружение.
Между тем мониторинговые каналы сообщали, что из-под Камыш-Зари российские войска выпустили ракеты из ЗРК С-300 в направлении Запорожского района.
А сразу после этого местные жители стали сообщать о взрывах на территории области.
К слову, накануне армия РФ нанесла 94 удара по 22 городам и селам региона.
1 сентября в области было 79 артиллерийских обстрелов.
Кроме того, оккупанты двумя ракетами попали по Камышевахе, нанесли авиационные удары по Работино и Преображенке, семью беспилотниками атаковали Новодаровку, Малиновку и Лобковое, а Новодаровку, Червоное и Каменское обстреляли из реактивных систем залпового огня.
В областную военную администрацию поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов, складских помещений и объектов инфраструктуры.
К счастью, 1 сентября обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 556-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Юрий Малашко
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