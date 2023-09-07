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В Олешках Херсонской области подорвали автомобиль с оккупантами – что известно

В Олешках Херсонской области подорвали автомобиль с оккупантами – что известно
Фото: Факти ICTV

В Олешках Херсонской области подорвали авто с российскими военными и представителями Федеральной службы безопасности РФ.

Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на слова очевидцев. Известно, якобы один представитель российской ФСБ сразу погиб на месте.

По данным российских изданий, второй оккупант находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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В то же время трое солдат, которые сопровождали их в автомобиле, ранены, однако пока нет информации о состоянии пострадавших.

Взрыв в Олешках Херсонской области 7 сентября 2023 — что известно о взрыве в Олешках

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 561-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Олешки, Херсонская область, Херсонщина
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