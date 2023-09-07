Россия из Крыма перебрасывает войска на Херсонщину и Запорожье – Гуменюк
Российские захватчики перебрасывают своих солдат из временно оккупированного Крыма во временно оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей.
Таким образом они пытаются компенсировать потери на фронте.
Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости.
— Совершенно очевидно, что они подтягивают силы на Запорожское направление и пытаются усилить Херсонское, — сообщила она.
По словам Гуменюк, на этих двух направлениях оккупанты ранее сосредоточили “достаточно мощную группировку”, которая поставляла силы на Восток Украины.
— Сейчас они сами нуждаются в соответствующем улучшении своего состояния, — добавила она.
Она отметила, что псевдовыборы на временно захваченных россиянами территориях имеют целью собрать информацию о местных мужчинах призывного возраста, привлечь их якобы к “территориальной обороне”, а потом присоединить в состав оккупационных войск на Запорожском и Херсонском направлениях.
Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что Россия в рамках ротации вывела с территории Беларуси практически все свои подразделения, которые проходили там военную подготовку.
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