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Россия из Крыма перебрасывает войска на Херсонщину и Запорожье – Гуменюк

військові ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики перебрасывают своих солдат из временно оккупированного Крыма во временно оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей.

Таким образом они пытаются компенсировать потери на фронте.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости.

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— Совершенно очевидно, что они подтягивают силы на Запорожское направление и пытаются усилить Херсонское, — сообщила она.

По словам Гуменюк, на этих двух направлениях оккупанты ранее сосредоточили “достаточно мощную группировку”, которая поставляла силы на Восток Украины.

— Сейчас они сами нуждаются в соответствующем улучшении своего состояния, — добавила она.

Она отметила, что псевдовыборы на временно захваченных россиянами территориях имеют целью собрать информацию о местных мужчинах призывного возраста, привлечь их якобы к “территориальной обороне”, а потом присоединить в состав оккупационных войск на Запорожском и Херсонском направлениях.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что Россия в рамках ротации вывела с территории Беларуси практически все свои подразделения, которые проходили там военную подготовку.

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Армия России, Война в Украине, ВСУ, українські військові
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