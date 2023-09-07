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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Олешках на Херсонщині підірвали автомобіль з окупантами – що відомо

В Олешках на Херсонщині підірвали автомобіль з окупантами – що відомо
Фото: Факти ICTV

В Олешках Херсонської області підірвали авто з російськими військовими та представниками Федеральної служби безпеки РФ.

Про це повідомляють Telegram-канали з посиланням на слова очевидців. Наразі відомо, нібито один представник російської ФСБ одразу загинув на місці.

За даними російських видань, другий окупант перебуває реанімації у тяжкому стані.

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Водночас трьох солдатів, які супроводжували їх в автомобілі, поранено, проте поки що немає інформації про стан постраждалих.

Вибух в Олешках Херсонської області 7 вересня 2023 – що відомо про вибух в Олешках

Повномасштабна війна в Україні триває вже 561-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Олешки, Херсонська область, Херсонщина
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

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