В Олешках на Херсонщині підірвали автомобіль з окупантами – що відомо
В Олешках Херсонської області підірвали авто з російськими військовими та представниками Федеральної служби безпеки РФ.
Про це повідомляють Telegram-канали з посиланням на слова очевидців. Наразі відомо, нібито один представник російської ФСБ одразу загинув на місці.
За даними російських видань, другий окупант перебуває реанімації у тяжкому стані.
Водночас трьох солдатів, які супроводжували їх в автомобілі, поранено, проте поки що немає інформації про стан постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 561-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик