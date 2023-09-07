В Олешках на Херсонщині підірвали автомобіль з окупантами – що відомо

В Олешках Херсонської області підірвали авто з російськими військовими та представниками Федеральної служби безпеки РФ.

Про це повідомляють Telegram-канали з посиланням на слова очевидців. Наразі відомо, нібито один представник російської ФСБ одразу загинув на місці.

За даними російських видань, другий окупант перебуває реанімації у тяжкому стані.

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Водночас трьох солдатів, які супроводжували їх в автомобілі, поранено, проте поки що немає інформації про стан постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 561-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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