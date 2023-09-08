Очередной “прилет” в Брянске: под ударом завод

В российском Брянске прозвучал взрыв. Там неизвестный дрон атаковал завод Кремний.

Об этом сообщают местные паблики.

В городе перекрывают дороги.

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Справка. Завод Кремний — одно из крупнейших предприятий микроэлектроники РФ.

Напомним, что в ночь на 8 сентября “бавовну” уже слышали жители Брянска. Там в результате атаки неизвестного БпЛА загорелся завод по производству микроэлектроники Кремний Эл.

Следом за Брянском в ночь на 8 сентября в российском Курске прогремели взрывы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 562-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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