Очередной “прилет” в Брянске: под ударом завод
В российском Брянске прозвучал взрыв. Там неизвестный дрон атаковал завод Кремний.
Об этом сообщают местные паблики.
В городе перекрывают дороги.
Справка. Завод Кремний — одно из крупнейших предприятий микроэлектроники РФ.
Напомним, что в ночь на 8 сентября “бавовну” уже слышали жители Брянска. Там в результате атаки неизвестного БпЛА загорелся завод по производству микроэлектроники Кремний Эл.
Следом за Брянском в ночь на 8 сентября в российском Курске прогремели взрывы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 562-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Загрузка
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик