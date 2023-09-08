В Брянске БпЛА атаковали завод микроэлектроники, вспыхнул пожар
В российском Брянске беспилотники атаковали промышленный объект.
Как заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате атаки БпЛА произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет.
После сообщения Богомаза российское Минобороны отчиталось о перехвате над Брянском двух беспилотников. Один из них был якобы уничтожен в воздухе.
По данным росСМИ, в Брянске дроны атаковали завод Кремний Эл — одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России.
Напомним, сегодня утром в Москве произошел пожар на заводе Салют, где изготавливают двигатели для авиации.
На предприятии загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий. Из здания эвакуировали людей, а пожару присвоили повышенный уровень опасности.
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