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В Брянске БпЛА атаковали завод микроэлектроники, вспыхнул пожар

дрон
Фото: Unsplash

В российском Брянске беспилотники атаковали промышленный объект.

Как заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате атаки БпЛА произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет.

После сообщения Богомаза российское Минобороны отчиталось о перехвате над Брянском двух беспилотников. Один из них был якобы уничтожен в воздухе.

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По данным росСМИ, в Брянске дроны атаковали завод Кремний Эл — одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России.

Напомним, сегодня утром в Москве произошел пожар на заводе Салют, где изготавливают двигатели для авиации.

На предприятии загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий. Из здания эвакуировали людей, а пожару присвоили повышенный уровень опасности.

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В Брянске БпЛА атаковали завод микроэлектроники, вспыхнул пожар

Безпілотники, Росія
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