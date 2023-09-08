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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Черговий “приліт” у Брянську: під ударом завод

Вибух
Фото: Depositphotos

У російському Брянську пролунав вибух. Там невідомий дрон атакував завод Кремній.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Кремній: у Брянську БпЛА атакували завод мікроелектроніки

Фото: Google Maps

У місті перекривають дороги.

Зараз дивляться

Довідка. Завод Кремній – одне з найбільших підприємств мікроелектроніки РФ.

Нагадаємо, в ніч проти 8 вересня “бавовну” вже чули жителі Брянська. Там внаслідок атаки невідомого БпЛА загорівся завод з виробництва мікроелектроніки Кремній Ел.

Слідом за Брянськом у ніч на 8 вересня у російському Курську пролунали вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 562-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Росія
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Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

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