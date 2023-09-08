Черговий “приліт” у Брянську: під ударом завод

У російському Брянську пролунав вибух. Там невідомий дрон атакував завод Кремній.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

У місті перекривають дороги.

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Довідка. Завод Кремній – одне з найбільших підприємств мікроелектроніки РФ.

Нагадаємо, в ніч проти 8 вересня “бавовну” вже чули жителі Брянська. Там внаслідок атаки невідомого БпЛА загорівся завод з виробництва мікроелектроніки Кремній Ел.

Слідом за Брянськом у ніч на 8 вересня у російському Курську пролунали вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 562-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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