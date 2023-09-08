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Вслед за Брянском: в российском Курске также прогремели взрывы

Вибух - дим після вибуху
Фото: Pixabay

В российском Курске прогремели взрывы в ночь на 8 сентября.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Также в сети публикуется видео из Курска, где слышны звуки взрывов.

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Россияне пишут, что взрыв был слышен в микрорайоне Северо-западный.

Примечательно, что в чате местные жители пишут о по меньшей мере трех взрывах в течение суток. Так, по данным жителей Курска, первый взрыв произошел примерно в 3:00 7 сентября, второй — около 17:55, когда же третий в 23:22.

Сейчас власти российского города или области не комментировали информацию о взрывах.

Где находится Курск

Курск находится к северу от украинских Сум. Территория Курской области часто служит объектом для российских войск, чтобы обстреливать приграничные территории Сумщины.

Вместе с тем, это не первый взрыв на территории России в ночь на 8 сентября. “Бавовну” также слышали жители Брянска, где в результате атаки неизвестного БпЛА загорелся завод по производству микроэлектроники.

Взрыв, Курськ, Росія
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