Вслед за Брянском: в российском Курске также прогремели взрывы
В российском Курске прогремели взрывы в ночь на 8 сентября.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Также в сети публикуется видео из Курска, где слышны звуки взрывов.
Россияне пишут, что взрыв был слышен в микрорайоне Северо-западный.
Примечательно, что в чате местные жители пишут о по меньшей мере трех взрывах в течение суток. Так, по данным жителей Курска, первый взрыв произошел примерно в 3:00 7 сентября, второй — около 17:55, когда же третий в 23:22.
Сейчас власти российского города или области не комментировали информацию о взрывах.
Где находится Курск
Курск находится к северу от украинских Сум. Территория Курской области часто служит объектом для российских войск, чтобы обстреливать приграничные территории Сумщины.
Вместе с тем, это не первый взрыв на территории России в ночь на 8 сентября. “Бавовну” также слышали жители Брянска, где в результате атаки неизвестного БпЛА загорелся завод по производству микроэлектроники.
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