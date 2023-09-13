РФ атаковала не только Одесскую область: над Сумщиной ночью приземлили три дрона

Ночью 13 сентября российские войска атаковали Украину не только на юге, но и на севере.

В частности, в три часа ночи сообщали о взрывах жители Сум.

Утром глава областной военной администрации Игорь Кальченко сообщил, что в небе над регионом были уничтожены три вражеских БпЛА Shahed.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 567-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ОК Юг

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