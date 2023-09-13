РФ атаковала не только Одесскую область: над Сумщиной ночью приземлили три дрона
Ночью 13 сентября российские войска атаковали Украину не только на юге, но и на севере.
В частности, в три часа ночи сообщали о взрывах жители Сум.
Утром глава областной военной администрации Игорь Кальченко сообщил, что в небе над регионом были уничтожены три вражеских БпЛА Shahed.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 567-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: ОК Юг
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко