Ночью силы ПВО уничтожили 32 из 44 вражеских дронов
В ночь на среду, 13 сентября, РФ запустила по Одесской и Сумской области 44 ударных БпЛА Shahed-136/131.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Вражеские дроны летели с трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск. Основное направление — южные районы Одесской области, портовая инфраструктура региона.
Силам ПВО удалось уничтожить 32 вражеских беспилотника.
Указано, что к отражению атаки были привлечены истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что потери РФ в войне против Украины уже превысили 270 тыс. военных.
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