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Ночью силы ПВО уничтожили 32 из 44 вражеских дронов

Ночью силы ПВО уничтожили 32 из 44 вражеских дронов
Фото: Факти ICTV

В ночь на среду, 13 сентября, РФ запустила по Одесской и Сумской области 44 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Вражеские дроны летели с трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск. Основное направление — южные районы Одесской области, портовая инфраструктура региона.

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Силам ПВО удалось уничтожить 32 вражеских беспилотника.

Указано, что к отражению атаки были привлечены истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что потери РФ в войне против Украины уже превысили 270 тыс. военных.

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Источник: Воздушные силы ВСУ
Война в Украине, Дрони, Одесская область, Повітряні сили України, Сумская область
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