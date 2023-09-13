РФ атакувала не лише Одеську область: над Сумщиною вночі приземлили три дрони
Уночі 13 вересня російські війська атакували Україну не лише на півдні, а й на півночі.
Зокрема, о третій ночі повідомляли про вибухи жителі Сум.
Уранці очільник обласної військової адміністрації Ігор Кальченко повідомив, що в небі над регіоном було знищено три ворожих БпЛА Shahed.
Фото: ОК Південь
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко