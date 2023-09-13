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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ атакувала не лише Одеську область: над Сумщиною вночі приземлили три дрони

Дрон-камікадзе, Shahed

Уночі 13 вересня російські війська атакували Україну не лише на півдні, а й на півночі.

Зокрема, о третій ночі повідомляли про вибухи жителі Сум.

Уранці очільник обласної військової адміністрації Ігор Кальченко повідомив, що в небі над регіоном було знищено три ворожих БпЛА Shahed.

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Дрони Shahed

Фото: ОК Південь

Сумська область
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