Есть попадания и шесть пострадавших: Одесскую область атаковали несколько групп дронов
Ночью 13 сентября российские войска в очередной раз атаковали юг Одесской области.
Несколько групп ударных дронов оккупанты направили по Измаильскому району.
– К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры, – отметил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.
В настоящее время спасатели тушат пожар, ликвидация последствий продолжается.
В больницу госпитализированы шесть пострадавших гражданских.
Трое из них – в тяжелом состоянии, еще трое – в среднем состоянии.
Загрузка
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко