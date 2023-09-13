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Татьяна Забожко, редактор ленты

Есть попадания и шесть пострадавших: Одесскую область атаковали несколько групп дронов

Дрони Shahed
Фото: Факти ICTV

Ночью 13 сентября российские войска в очередной раз атаковали юг Одесской области.

Несколько групп ударных дронов оккупанты направили по Измаильскому району.

– К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры, – отметил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.

В настоящее время спасатели тушат пожар, ликвидация последствий продолжается.

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В больницу госпитализированы шесть пострадавших гражданских.

Трое из них – в тяжелом состоянии, еще трое – в среднем состоянии.

Одесская область
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