Атака дронами Одещини: ППО знищила 32 БпЛА, але є влучання та постраждалі
Уночі 13 вересня російські війська чотири з половиною години атакували цивільну інфраструктуру Подунав’я на півдні Одеської області.
По Ізмаїльському району окупанти спрямували кілька груп ударних дронів.
Оновлено о 07:50. Сили протиповітряної оборони знищили 32 БпЛА типу Shahed-131/136.
– На жаль, влучанням по припортовій інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту, – зазначають у Силах оборони Півдня України.
Пожежу, що спалахнула, оперативно ліквідовано.
До медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості госпіталізовано сімох цивільних водіїв.
Варто наголосити, що о п’ятій ранку було відомо про шістьох постраждалих.
Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомляв, що троє з них – у важкому стані, ще троє – у середньому.
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко