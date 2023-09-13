Атака дронами Одещини: ППО знищила 32 БпЛА, але є влучання та постраждалі

Уночі 13 вересня російські війська чотири з половиною години атакували цивільну інфраструктуру Подунав’я на півдні Одеської області.

По Ізмаїльському району окупанти спрямували кілька груп ударних дронів.

Оновлено о 07:50. Сили протиповітряної оборони знищили 32 БпЛА типу Shahed-131/136.

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– На жаль, влучанням по припортовій інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту, – зазначають у Силах оборони Півдня України.

Пожежу, що спалахнула, оперативно ліквідовано.

До медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості госпіталізовано сімох цивільних водіїв.

Варто наголосити, що о п’ятій ранку було відомо про шістьох постраждалих.

Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомляв, що троє з них – у важкому стані, ще троє – у середньому.

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