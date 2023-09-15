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Валентина Чорна, редактор ленты

Воздушную тревогу не объявляли: в Херсоне сообщают о взрывах

Вибух
Фото: Depositphotos

Вечером 14 сентября в Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщили в местных Telegram-каналах, официальной информации пока нет.

Стоит отметить, что воздушная тревога на территории Херсонской области не была объявлена.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 568-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Російська агресія, Херсон
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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Воздушную тревогу не объявляли: в Херсоне сообщают о взрывах
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