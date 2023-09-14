В Силах обороны Юга прокомментировали мощные взрывы вблизи Евпатории
В Силах обороны Юга заявили, что ночной “хлопок” вблизи Евпатории — это работа по вполне законным целям врага.
Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, вблизи Евпатории сосредоточено много военных объектов россиян — и эти объекты являются законными целями для Украины.
— Там сосредоточение военных объектов, наличие рядом аэродрома. Все это говорит о том, что работа осуществляется абсолютно планово. Цели законные, цели военные. “Хлопок” цветет, — заявила Наталья Гуменюк.
Однако куда именно прилетело по врагу пресс-секретарь отказалась сообщить, отметив, что пока рано говорить о результатах утренних событий возле Евпатории.
— Возможно и знаю, но пока рано… Сейчас надо насладиться процессом, — отметила Наталья Гуменюк.
В свою очередь в российском Минобороны заявляют, что все дроны, которые летели на Крым, якобы уничтожены.
Напомним, что сегодня под утро во временно оккупированной Евпатории были слышны мощные взрывы. Местные сообщают о прилете в районе села Уютное.
Фото: скриншот/Крымский ветер
Загрузка
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко