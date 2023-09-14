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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Силах обороны Юга прокомментировали мощные взрывы вблизи Евпатории

Вибух в Євпаторії

В Силах обороны Юга заявили, что ночной “хлопок” вблизи Евпатории — это работа по вполне законным целям врага.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, вблизи Евпатории сосредоточено много военных объектов россиян — и эти объекты являются законными целями для Украины.

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— Там сосредоточение военных объектов, наличие рядом аэродрома. Все это говорит о том, что работа осуществляется абсолютно планово. Цели законные, цели военные. “Хлопок” цветет, — заявила Наталья Гуменюк.

Однако куда именно прилетело по врагу пресс-секретарь отказалась сообщить, отметив, что пока рано говорить о результатах утренних событий возле Евпатории.

— Возможно и знаю, но пока рано… Сейчас надо насладиться процессом, — отметила Наталья Гуменюк.

В свою очередь в российском Минобороны заявляют, что все дроны, которые летели на Крым, якобы уничтожены.

Напомним, что сегодня под утро во временно оккупированной Евпатории были слышны мощные взрывы. Местные сообщают о прилете в районе села Уютное.

Фото: скриншот/Крымский ветер

Взрыв, Крым
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