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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Повітряну тривогу не оголошували: у Херсоні повідомляють про вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

Ввечері 14 вересня у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомили у місцевих Telegram-каналах, офіційної інформації наразі немає.

Варто зазначити, що повітряну тривогу на території Херсонської області не було оголошено.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 568-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Російська агресія, Херсон
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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