Повітряну тривогу не оголошували: у Херсоні повідомляють про вибухи
Ввечері 14 вересня у Херсоні пролунали вибухи.
Про це повідомили у місцевих Telegram-каналах, офіційної інформації наразі немає.
Варто зазначити, що повітряну тривогу на території Херсонської області не було оголошено.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 568-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко