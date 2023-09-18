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Предварительно, работа ПВО по БПЛА: в Одесской области прогремели взрывы

Предварительно, работа ПВО по БПЛА: в Одесской области прогремели взрывы
Фото: Факти ICTV

В Одесской области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги из-за угрозы ударных дронов-камикадзе.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Одесской области.

— Shahed в направлении Вилково. Измаильский район — оставайтесь в укрытиях! Группа дронов движется в направлении Рени, — отмечают в Воздушных силах Украины.

Взрывы в Одесской области 17 сентября 2023 — что известно о взрывах в Одесской области

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 571-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Одесская область, Одещина
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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