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Попередньо, робота ППО по БПЛА: в Одеській області пролунали вибухи

Попередньо, робота ППО по БПЛА: в Одеській області пролунали вибухи
Фото: Факти ICTV

В Одеській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги через загрозу ударних дронів-камікадзе.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА в Одеській області.

– Shahed у напрямку Вилкового. Ізмаїльський район – залишайтесь в укриттях! Група дронів рухається у напрямку Рені, – зазначають у Повітряних силах України.

Вибухи в Одеській області 17 вересня 2023 – що відомо про вибухи в Одеській області

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Одеська область, Одещина
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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