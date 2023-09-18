Попередньо, робота ППО по БПЛА: в Одеській області пролунали вибухи
В Одеській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги через загрозу ударних дронів-камікадзе.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА в Одеській області.
– Shahed у напрямку Вилкового. Ізмаїльський район – залишайтесь в укриттях! Група дронів рухається у напрямку Рені, – зазначають у Повітряних силах України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко