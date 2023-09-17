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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ запускала ракеты по сложному маршруту – Гуменюк об обстреле Украины 17 сентября

Обстріл Одеської області 17 вересня 2023

17 сентября во время ночной ракетно-дроновой атаки Украины армия РФ в очередной раз запустила свои воздушные цели по сложному маршруту.

Это в эфире общенационального телемарафона Єдині новини констатировала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, выпущенные россиянами ракеты много маневрировали.

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К слову, такой способ атаки не является новым.

Прибегая к такой тактике, отмечает Наталья Гуменюк, россияне стремятся как истощить систему противовоздушной обороны Украины, так и обойти ее.

Между тем, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему россияне подняли так много самолетов в небо для осуществления ракетного удара.

В частности, 17 сентября из района российского Энгельса по Украине из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс было выпущено 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55.

И это с учетом того, что один Ту-95 может нести восемь ракет, хотя такого никогда не происходило.

Юрий Игнат не исключает, что этой ночью на бортах было больше одной-двух ракет, но они могли упасть где-то в районе Каспия, ведь такие случаи уже фиксировались ранее.

– Даже в Волгодонском районе, когда ракета отделяется от самолета, что-то не срабатывает, и в конце концов она может упасть вниз. Именно поэтому враг выбирает места и районы пусков там, где нет жилых домов, чтобы и доказательств не было, что такое может случиться, – объясняет Юрий Игнат.

На самом же деле, считает Юрий Игнат, вопрос заключается в другом.

По его словам, враг поднимает много самолетов и отрабатывает нанесение ударов по одной ракете, потому что это своеобразное боевое обучение для подготовки экипажей.

Напомним, что 17 сентября российские войска атаковали Украину 10 крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 и шестью ударными беспилотниками Shahed-136/131.

Вражеские боеприпасы два с половиной часа маневрировали по областям Украины.

В конце концов, украинские защитники неба уничтожили все шесть дронов и шесть из 10 ракет.

Те ракеты, которые не удалось приземлить, повредили сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Одесской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 571-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Силы обороны Юга Украины

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