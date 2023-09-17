РФ запускала ракеты по сложному маршруту – Гуменюк об обстреле Украины 17 сентября
17 сентября во время ночной ракетно-дроновой атаки Украины армия РФ в очередной раз запустила свои воздушные цели по сложному маршруту.
Это в эфире общенационального телемарафона Єдині новини констатировала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, выпущенные россиянами ракеты много маневрировали.
К слову, такой способ атаки не является новым.
Прибегая к такой тактике, отмечает Наталья Гуменюк, россияне стремятся как истощить систему противовоздушной обороны Украины, так и обойти ее.
Между тем, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему россияне подняли так много самолетов в небо для осуществления ракетного удара.
В частности, 17 сентября из района российского Энгельса по Украине из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс было выпущено 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55.
И это с учетом того, что один Ту-95 может нести восемь ракет, хотя такого никогда не происходило.
Юрий Игнат не исключает, что этой ночью на бортах было больше одной-двух ракет, но они могли упасть где-то в районе Каспия, ведь такие случаи уже фиксировались ранее.
– Даже в Волгодонском районе, когда ракета отделяется от самолета, что-то не срабатывает, и в конце концов она может упасть вниз. Именно поэтому враг выбирает места и районы пусков там, где нет жилых домов, чтобы и доказательств не было, что такое может случиться, – объясняет Юрий Игнат.
На самом же деле, считает Юрий Игнат, вопрос заключается в другом.
По его словам, враг поднимает много самолетов и отрабатывает нанесение ударов по одной ракете, потому что это своеобразное боевое обучение для подготовки экипажей.
Напомним, что 17 сентября российские войска атаковали Украину 10 крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 и шестью ударными беспилотниками Shahed-136/131.
Вражеские боеприпасы два с половиной часа маневрировали по областям Украины.
В конце концов, украинские защитники неба уничтожили все шесть дронов и шесть из 10 ракет.
Те ракеты, которые не удалось приземлить, повредили сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Одесской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 571-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Силы обороны Юга Украины
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