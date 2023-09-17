РФ запускала ракети складним маршрутом – Гуменюк про обстріл України 17 вересня

17 вересня під час нічної ракетно-дронової атаки України армія РФ вкотре запустила свої повітряні цілі складним маршрутом.

Це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини констатувала керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, випущені росіянами ракети багато маневрували.

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До слова, такий спосіб атаки не є новим.

Вдаючись до такої тактики, зазначає Наталія Гуменюк, росіяни прагнуть як виснажити систему протиповітряної оборони України, так і обійти її.

Тим часом речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому росіяни підійняли так багато літаків у небо для здійснення ракетного удару.

Зокрема, 17 вересня із району російського Енгельса по Україні з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс було випущено 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55.

І це з урахуванням того, що один Ту-95 може нести до восьми ракет, хоч такого ніколи не відбувалося.

Юрій Ігнат не виключає, що цієї ночі на бортах було більше, ніж одна-дві ракети, але вони могли впасти десь у районі Каспію, адже такі випадки вже фіксувались раніше.

– Навіть у районі Волгодонська, коли ракета відділяється від літака, щось не спрацьовує, і зрештою вона може впасти вниз. Саме тому ворог обирає місця і райони пусків там, де немає житлових будинків, щоб і доказів не було, що таке може трапитися, – пояснює Юрій Ігнат.

Насправді ж, вважає Юрій Ігнат, питання полягає в іншому.

За його словами, ворог підіймає багато літаків й відпрацьовує завдання ударів по одній ракеті, бо це є своєрідним бойовим навчанням для підготовки екіпажів.

Нагадаємо, що 17 вересня російські війська атакували Україну 10 крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 та шістьма ударними безпілотниками Shahed-136/131.

Ворожі боєприпаси дві з половиною годиною маневрували областями України.

Зрештою українські оборонці неба знищили всі шість дронів та шість із 10 ракет.

Ті ракети, які не вдалось приземлити, пошкодили сільськогосподарські угіддя та зерносховище на Одещині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сили оборони Півдня України

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