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В Славянске, Краматорске и Херсоне прогремели взрывы — что известно

В Славянске, Краматорске и Херсоне прогремели взрывы — что известно
Фото: Факти ICTV

В Славянске, Краматорске и Херсоне прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги в большинстве областей Украины.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Донецкой и Херсонской областей о ракетной угрозе.

— Внимание! Донецкая, Херсонская области — ракетная опасность, — говорится в сообщении.

Взрывы в Славянске, Краматорске и Херсоне 19 сентября 2023 — что известно о взрывах

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 573-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Донецкая область, Краматорск, Ракетные удары России, Слов'янськ, Херсон
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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