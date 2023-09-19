В Славянске, Краматорске и Херсоне прогремели взрывы — что известно
В Славянске, Краматорске и Херсоне прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги в большинстве областей Украины.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Донецкой и Херсонской областей о ракетной угрозе.
— Внимание! Донецкая, Херсонская области — ракетная опасность, — говорится в сообщении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 573-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко