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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Слов’янську, Краматорську і Херсоні прогриміли вибухи – що відомо

У Слов’янську, Краматорську і Херсоні прогриміли вибухи – що відомо
Фото: Факти ICTV

У Слов’янську, Краматорську і Херсоні прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги у більшості областей України.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили жителів Донецької та Херсонської областей про ракетну загрозу.

– Увага! Донецька, Херсонська області – ракетна небезпека, – йдеться у повідомленні.

Вибухи в Слов'янську, Краматорську і Херсоні 19 вересня 2023 – що відомо про вибухи

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 573-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Донецька область, Краматорськ, Ракетні удари Росії, Слов'янськ, Херсон
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У Слов’янську, Краматорську і Херсоні прогриміли вибухи – що відомо

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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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