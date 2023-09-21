У Києві уламки збитих ракет впали в кількох районах міста: семеро людей постраждали
Уранці 21 вересня в Києві протиповітряна оборона знищила понад 20 ворожих цілей.
Оновлено о 07:11. Крилаті ракети типу Х-101/555/55 летіли на столицю з орієнтовно десяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС.
Унаслідок збиття ворожих ракет уламки впали в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах.
За даними від медиків, у Дарницькому районі постраждали семеро людей.
Трьох госпіталізували до лікарень.
Четверо отримали допомогу на місці.
Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко