Під час масованої атаки сили ППО знищили 36 із 43 крилатих ракет – Залужний
Вночі 21 вересня РФ атакувала Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
Загалом зафіксовано пуски 43 ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса. Наша ППО знищила 36 повітряних цілей, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
За його словами, окупанти запускали ракети у кілька хвиль та з різних напрямків. При цьому вони постійно змінювали курс.
Для відбиття ракетної атаки залучалися зенітно-ракетні війська, винищувальна авіація Повітряних сил ЗСУ, мобільні вогневі групи та інші засоби.
Залужний також зауважив, що о 06.00 ворог також завдав удару по Харкову зенітними керованими ракетами С-300.
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