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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Під час масованої атаки сили ППО знищили 36 із 43 крилатих ракет – Залужний

ППО, ракета, ракети
Фото: Факти ICTV

Вночі 21 вересня РФ атакувала Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Загалом зафіксовано пуски 43 ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса. Наша ППО знищила 36 повітряних цілей, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, окупанти запускали ракети у кілька хвиль та з різних напрямків. При цьому вони постійно змінювали курс.

Зараз дивляться

Для відбиття ракетної атаки залучалися зенітно-ракетні війська, винищувальна авіація Повітряних сил ЗСУ, мобільні вогневі групи та інші засоби.

Залужний також зауважив, що о 06.00 ворог також завдав удару по Харкову зенітними керованими ракетами С-300.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 575-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Валерій Залужний, ЗСУ, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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